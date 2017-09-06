MTG’den iki imza

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig’de oluşturduğu iddialı kadro ile şampiyonluk adaylarından olan Mağusa Türk Gücü’nde takviyeler devam ediyor. Yeşil sarılı ekip üçüncü yabancı oyuncu hakkını İzu Azuka İbobo’dan yana kullanırken daha önce de takımda yer alan savunma oyuncusu Erdoğ Barkınay’ı Dumlupınar’dan kadrosuna dahil etti.

Erdoğ 5 sezon sonra

Mağusa Türk Gücü, deneyimli savunma oyuncusu Erdoğ Barkınay’ı kadrosuna dahil etti. Daha önce de MTG’de uzun yıllar forma giyen Erdoğ, 2011 – 2012 sezonunun ardından Yenicami’ye transfer olmuş, 3 sezon siyah beyazlılarda forma giydikten sonra son iki sezonda Dumlupınar’da görev yapmıştı.

Yabancı kontenjanı Azuka ile tamamlandı

MTG ayrıca yabancı oyuncu kontenjanını da tamamlamış oldu. Daha önce Serdarlı ve Çetinkaya formaları altında mücadele eden İbrahim Faye’yi transfer eden MTG, Gençlik Gücü ile Küçük Kaymaklı’da görev yapan Samuel Zokou’yu da transfer etmişti. MTG bir süredir denediği ve beğendiği hücum oyuncusu İzu Azuka İbobo’ya da KTFF’de imza attırarak yabancı oyuncularını belirlemiş oldu.