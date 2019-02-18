MTG’den amansız takip: 2-1

K-Pet Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü, kendi evinde ligin güçlü ekibi Türk Ocağı’nı ağırladı. Mağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı ve lider Yenicami’yi takibini sürdürdü. Karşılaşmanın son bölümlerinin heyecan içerisinde geçtiği maçta 3 puanı zor kazanan Mağusa temsilcisine galibiyeti getiren golleri Arif Uysal ve Michael Odibe kaydetti. İkinci yarının başlarında Deniz Kibar’ın golüyle umutlanan Türk Ocağı ilerleyen dakikalarda skor üretemedi ve karşılaşmadan puansız ayrıldı. Mağusa Türk Gücü aldığı galibiyetle 41 puana yükselirken, Türk Ocağı 27 puanda kaldı.

STAT: Mağusa Canbulat Stadı

HAKEMLER: F. Dayı**, F. Bardakçıoğlu**, İ. Ercan**

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Yusuf Yontar***

Orhan Kalaycı**

Halil Uçar**

Michael Odibe***

Yasin Kurt**

Mehmet Erol**

(Dk.75 M. Gürlü)

Dinopeter***

Arif Uysal***

(Dk.79 Uğur)

Adil Uçar**

Halil Turan**

Peter Ebi**

(Dk.80 S. Balarabe)

TD: Ali Oraloğlu

TÜRK OCAĞI

Hasan Piro**

Mustafa Avcı**

Mehmet Uçar**

Turgut Kaan Çoban**

Bilal Ceylan**

Mehmet Aylanç**

Yakubu Malik**

Ahmet Coşkun**

(Dk.82 Doğukan)

Akande Kotchoni**

Ahmet Saygı*

(Dk.46 D. Kibar)**

Remzi Betmezoğlu*

(Dk.17 Tonbara)**

TD: Hasan Topaloğlu

GOLLER: Dk.29 Arif Uysal, Dk.40 Michael Odibe (Mağusa Türk Gücü) – Dk.54 Deniz Kibar (Türk Ocağı)

