MTG’den amansız takip: 2-1
Şampiyonluk yarışı veren Mağusa Türk Gücü, güçlü Türk Ocağı engelini de kayıpsız geçti ve lider Yenicami ile farkın açılmasını önledi
K-Pet Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü, kendi evinde ligin güçlü ekibi Türk Ocağı’nı ağırladı. Mağusa Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı ve lider Yenicami’yi takibini sürdürdü. Karşılaşmanın son bölümlerinin heyecan içerisinde geçtiği maçta 3 puanı zor kazanan Mağusa temsilcisine galibiyeti getiren golleri Arif Uysal ve Michael Odibe kaydetti. İkinci yarının başlarında Deniz Kibar’ın golüyle umutlanan Türk Ocağı ilerleyen dakikalarda skor üretemedi ve karşılaşmadan puansız ayrıldı. Mağusa Türk Gücü aldığı galibiyetle 41 puana yükselirken, Türk Ocağı 27 puanda kaldı.
STAT: Mağusa Canbulat Stadı
HAKEMLER: F. Dayı**, F. Bardakçıoğlu**, İ. Ercan**
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Yusuf Yontar***
Orhan Kalaycı**
Halil Uçar**
Michael Odibe***
Yasin Kurt**
Mehmet Erol**
(Dk.75 M. Gürlü)
Dinopeter***
Arif Uysal***
(Dk.79 Uğur)
Adil Uçar**
Halil Turan**
Peter Ebi**
(Dk.80 S. Balarabe)
TD: Ali Oraloğlu
TÜRK OCAĞI
Hasan Piro**
Mustafa Avcı**
Mehmet Uçar**
Turgut Kaan Çoban**
Bilal Ceylan**
Mehmet Aylanç**
Yakubu Malik**
Ahmet Coşkun**
(Dk.82 Doğukan)
Akande Kotchoni**
Ahmet Saygı*
(Dk.46 D. Kibar)**
Remzi Betmezoğlu*
(Dk.17 Tonbara)**
TD: Hasan Topaloğlu
GOLLER: Dk.29 Arif Uysal, Dk.40 Michael Odibe (Mağusa Türk Gücü) – Dk.54 Deniz Kibar (Türk Ocağı)