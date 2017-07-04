MTG’de yeniler imzaladı

Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluğa oynamak isteyen Mağusa Türk Gücü, daha önce anlaşma sağladığı oyunculara dün resmi imzayı attırdı.

Gençler Birliği’nden Arif Uysal, Hamitköy’den Halil Uçar, Mormenekşe’den Sami Yahat ve serbest transfer hakkından yararlanan Fırat Ersalan kendilerini MTG futbolcusu yapan imzaları Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı. Oyunculara MTG Başkanı Koral Bozkurt da eşlik ederken diğer transferler Halil Turan ve Adil Uçar’ın ilerleyen günlerde resmi imzayı atacağı öğrenildi.