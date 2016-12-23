MTG'de Mike şoku
Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü'nde Mike şoku yaşanıyor. Yabancı oyuncu, kulübüne haber vermeden adadan ayrıldı
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K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü'nde yabancı savunma oyuncusu Lewis Mike, dün kulübüne haber vermeden adadan ayrıldı. Yarın oynanacak Küçük Kaymaklı maçı öncesi Mike'ın ayrılışı MTG'de şaşkınlıkla karşılandı. Oyuncunun ayrılışı Muhaceret'ten de teyit edildi.
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Etiketler : MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
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