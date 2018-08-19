MTG’de kamp tamamlanıyor

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü’nün Bolu, Gerede’de sürdürdüğü yeni sezon öncesi kamp çalışmaları tamamlanıyor. Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Mağusa ekibi, geçtiğimiz Pazar gününden bu güne kadar gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını bugün tamamlayacak. Çarşamba günü Yeni Amasyaspor ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal olması sonrasında MTG, Bolu U21 takımı ile oynadığı hazırlık maçını 8-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. Yeşil sarılı ekip bugün adaya dönüş yapacak.