MTG’de deprem!

Yenidüzen Spor Servisi

Takımın kötü gidişatıyla küme düşme hattında ilk devreyi tamamlamasının ardından yönetimde de çatlaklar oluşmaya başladı. MTG’de dört yöneticinin istifasını başkan Şükrü Şemmedi’ye verdiği öğrenilirken, 3 yöneticinin de başkana sözlü olarak istifalarını sunduğu öğrenildi.

Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, başkan Şükrü Şemmedi’nin önünü açma adına 7 yöneticinin böyle bir karar ürettiği belirtildi. Yöneticilerin istifa sebeplerinden birinin futbolcuların motivasyonsuzluğu olduğu öğrenilirken, yöneticilerin oyuncuların tavrından rahatsız olduğu belirtildi. Yöneticilerin oyuncularla her konuştuğunda, ‘sorun yok’ cevabı almalarına rağmen, sorunların halen sürdüğü öğrenilirken, maddiyattan önce takım içinde de sıkıntılar olduğu ve istifaların bir sebebinin de bu olduğu bildirildi.

MTG’de Başkan Şükrü Şemmedi’nin yöneticilerin istifasını henüz kabul etmediği öğrenilirken, ilerleyen saatlerde MTG’de yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

İstifalar çoğalabilir

Yaşanan istifaların ardından yeni istifaların artabileceği öğrenildi. Yılbaşı öncesinde başkan Şükrü Şemmedi’nin futbolculara maaş vereceğini belirtmesi ancak ödeme yapılmadan yurt dışına gitmesi ile birlikte Lefke maçı öncesinde sıkıntılar üst seviyeye çıkarken, başkan Şemmedi’nin dönüşünde kulübü toparlamak yerine futbolcuların bir kısmını satma ve genç oyuncularla oynama yönündeki fikri bazı yöneticilerin tepkisine yol açtı. Yöneticiler özellikle kulübü ligde tutma adına mücadele verilmesi yerine bu yönde bir adım atılması sonrası tepki gösterdi.

Futbol Şube Sorumlusu Tolga Özçelik ve bazı yöneticilerin başkanın bu tutumundan rahatsız olduğu öğrenilirken, özellikle kulübü toparlama adına dün Mağusa’nın önde gelen iş insanları ile kulüpte ayarlanan toplantıya Şemmedi’nin katılmaması ile bu rahatsızlık üst seviyeye çıktı. Yöneticilerin kulübü toparlamaya ve kötü gidişi önleme çabasına girmelerine rağmen buna karşılık alamamaları neticesi ile kulüpteki krizin ilerleyen zamanlarda daha da büyümesi ve istifaların çoğalması bekleniyor.

İstifa eden ve etmesi beklenen yöneticiler

Asım Gülol

Hüseyin Aylanç

Necat İyican

Alkar Özdeş

Niyazi Şanal

Kamil Uçanok

Salih Oktay

Tolga Özçelik