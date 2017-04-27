MTG’de Canova dönemi

Mağusa Türk Gücü'nde Kılıç Ali Kahraman'ın yerine 5 maçlık süreçte göreve gelen tenik direktör Ali Oraloğlu'nun görev süresi doluyor. Yeni sezon planlamasını şimdiden yapan Mağusa Türk Gücü yönetimi, tecrübeli teknik adam Fırat Canova'yı göreve getirdiğini açıkladı. Mayıs ayında gerçekleşecek Londra kampı ve 4-11 Haziran'da ülkemizde gerçekleşecek olan CONIFA Euro 2017’de Milli Takım’ın başında olacak olan tecrübeli teknik adam, bu turnuvanın ardından yeni takımıyla gelecek sezon planlamasını daha detaylı bir şekilde yapacak. Teknik direktör Fırat Canova'yla her konuda anlaştığını sosyal medyadan duyuran Mağusa Türk Gücü, takımın başına 5 maçlık süre için gelen Ali Oraloğlu'na da teşekkür etti.

Mağusa Türk Gücü'nün sosyal medyadan yaptığı duyuru şu şekilde;

“Süper’de Lig’de kalma mücadelesi veren takımımızın yanında olup 5 maçlığına anlaştığımız Teknik Direktörümüz Ali Oraloğlu hiç bir bedel talep etmeden, takımının ve takımımızın ligde kalmasında destek olmuştur. Yeni sezonda iş yoğunluğundan dolayı görevine devam etmeyecektir. Kendisine camiamız adına yürekten teşekkür eder, iş hayatında başarılar dileriz.

Bu doğrultuda yeni sezonda Milli Takım Teknik Direkörü olan Fırat Canova ile yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, iki arkadaşımıza da yeni görevlerinde başarılar dileriz.”