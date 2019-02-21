MTG’de Arif kadro dışı

Mağusa Türk Gücü'nde Arif Uysal yönetim kurulu tarafından oy birliği ile kadro dışı bırakıldı.

Arif Uysal, geçtiğimiz hafta oynanan Türk Ocağı maçında oyundan alınışına tepki göstermiş, hafta başındaki antrenmanda Başkan Koral Bozkurt ve Teknik Direktör Ali Oraloğlu'nun yaptığı konuşmalarda disipline vurgu yapmaları üzerine antrenmanı terk etmişti.

MTG Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Arif Uysal'ı süresiz kadro dışı bırakarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu, göreve başladığı günden itibaren, teknik heyet kararlarına her zaman saygı duyup, arkasında durmuştur.

Futbolcumuz Arif Uysal, teknik direktörümüz Ali Oraloğlu'na karşı, saygısız tutum ve hareketler sergilemiş, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile haddini aşmıştır.

Teknik heyetimizin verdiği rapor doğrultusunda, Mağusa Türk Gücü Yönetim kurulu gerçekleştirdiği toplantıda Arif Uysal'ın oy birliği ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Kimse Mağusa Türk Gücü'nün üzerinde değildir. Mağusa Türk Gücü Yönetim Kurulu ve Başkan Koral BOZKURT"