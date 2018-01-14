MTG üçüncü yabancısını buldu

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü üçüncü yabancısını belirledi. Sarı yeşilli ekip, bir süre önce denediği ve beğendiği Rasheed Omokafe’yi renklerine bağladı. Menajer Cemal Sabancıoğulları aracılığı ile bir süre önce adaya getirilen, kanat ve forvet mevkiilerinde görev yapabilen Omokafe, özellikle Gençlik Gücü ile oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla göz doldurmuştu. İlk yarıda görev yapan Samuel Zokou’nun yanı sıra Gençler Birliği’nden Yakubu Malik’i de alan MTG, Omokafe ile üçüncü yabancı hakkını da kullanmış oldu. Omokafe’nin yarın kendisini MTG futbolcusu yapan imzayı KTFF’de atması bekleniyor.