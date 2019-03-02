MTG üç puana odaklandı

K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında bugün Gönyeli’yi konuk edecek olan Mağusa Türk Gücü üç puana odaklandı. Geçtiğimiz hafta 7-0’lık Binatlı galibiyeti ile hanesine üç puan yazdıran MTG’de teknik direktör Gönyeli karşısında puan kaybetmeye tahammülleri olmadığını, seyircileri önünde kazanmak istediklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta elde ettikleri 7-0’lık Binatlı galibiyetini değerlendiren Ali Oraloğlu, takımın iyi gününde olduğunu, sahada gerekeni yaptıklarını ve golcü ayakların devreye girmesi ile farklı kazandıklarını belirtti. Geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Arif Uysal’ın durumunun sorulması üzerine Oraloğlu bu gibi olayların aile içerisinde olabilecek olaylar olduğunu, bu konu ile ilgili çok fazla konuşmaya gerek olmadığını ifade ederek yönetim kurulunun gerekeni yaptığını söyledi.

Oraloğlu: “Kaybetmeye tahammülümüz yok”

Gönyeli karşılaşması hakkındaki görüşlerini de aktaran Oraloğlu, ligde her maçı hafta hafta değerlendirdiklerini söyleyerek “Çıkışta olan Gönyeli ile zor bir maç oynayacağız. İlk devrede bizi mağlup etmişlerdi. Artık bu süreçte kaybetmeye tahammülümüz yok. Sahamızda, seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Umarım taraftarımızın desteği ile galip geleceğiz” dedi.