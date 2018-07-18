MTG topbaşı yaptı

Kanı Aldağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü saha çalışmalarına başladı. Yeni sezonda hedefi şampiyonluk olan Mağusa ekibi yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmişti. Canbulat Stadı’nda Teknik Direktör Ali Oraloğlu nezaretinde ilk saha çalışmasını yapan MTG, bir süredir salon çalışmaları ile sezon hazırlıklarını sürdürüyordu.

Transferlerle dikkat çekti

Yeni sezon öncesi Mağusa Türk Gücü kadrosuna yaptığı önemli takviyelerle dikkat çekmişti. Küçük Kaymaklı’dan Uğur Gök ve Ufuk Şimşek’in yanı sıra Maraş’tan Orhan Kalaycı, Gençler Birliği’nden Mehmet Erol ve Şenol Şöför’ün yanı sıra Yenicami’den Yusuf Yontar takviyeleri ile MTG kadrosunu genişletti. Yeni sezonun ilk saha çalışmasında ise başkan Koral Bozkurt ve yöneticiler de yer aldı.

Uçar ve Ergazi ayrı çalıştı

Yaşadıkları sakatlıklar sonrası rehabilitasyon sürecine giren oyuncular Sami Ergazi ve Halil Uçar da yeni sezonun ilk çalışmasında yer aldı ancak her iki oyuncu da takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışma gerçekleştirdi.