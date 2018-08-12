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MTG tek golle güldü: 1-0

MTG tek golle güldü: 1-0

Mağusa Türk Gücü ile Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi.

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K-Pet Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü ile Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Cemal Balses Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 1-0’lık skorla MTG kazanma başarısı gösterdi. MTG’ye galibiyeti getiren golü Halil Turan kaydetti.

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