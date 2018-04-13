“MTG tarihine geçmek istiyoruz”

Eren Şevket

Devre arasında Gençler Birliği’nden Mağusa Türk Gücü’ne transfer olan savunma oyuncusu Yusuf Beyazi YENİDÜZEN’e konuştu. Beyazi, Yenicami gibi bir takımı eleyerek kupada finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını, uzun zamandan sonra kupayı kazanarak MTG tarihine geçmek istediklerini ifde etti.

Beyazi: “Uyum sürecini çabuk atlattık”

Mağusa Türk Gücü’nün savunma oyuncularından Yusuf Beyazi yeni oyunculardan kurulu bir ekip olduklarını hatırlatarak uyum sürecini çabuk atlattıklarını söyledi. Beyazi; “Yeni oyunculardan kurulu bir takım olduğumuz için devrenin başında biraz uyum sorunu yaşadık. Şu an için uyum sürecini atlattığımızı söyleyebilirim. Zaman geçtik sonra daha iyi olacağımıza inanıyorum” dedi.

“İyi oyunu genele yaymalıyız”

Yusuf Beyazi, bazı maçlarda takım olarak iyi maçlar çıkardıklarını ancak, iyi oyunu genele yaydıkları an, hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti. Yusuf Beyazi; “Takım olarak iyi maçlar çıkarıp güzel sonuçlar alıyoruz. Kaliteli takım olduğumuz bir gerçek ancak bunu genele yaymalıyız. İyi oyunu benimsedikçe güzel sonuçlar da beraberinde gelecektir. Bunun için çalışıyoruz. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gün geçtikçe performansım daha da yukarıya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

“Tarihe geçmek istiyoruz”

Sarı yeşilli ekibin savunmasında görev yapan Yusuf Beyazi, Yenicami’yi eleyerek kupada final oynamalarının mutluluk verici olduğunu, kupayı kaldırarak uzun zamandan sonra Mağusa’ya kupa getirmek istediklerini söyledi. Beyazi; “Yenicami gibi güçlü bir ekibi eleyerek finale kalmak mutluluk verici. Bu kupaya camia olarak çok önem veriyoruz. Uzun yıllar bu kupa Mağusa’ya gelmedi. Bunu gerçekleştirip adımızı MTG’nin tarihine geçmek istiyoruz. Ayrıca bu kupa bizi ileriki yıllar için daha da motive edecek. Kupayı kaldırırsak, gelecek sezonlar için de inancımız artacak” şeklinde görüş bildirdi.