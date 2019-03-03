MTG takibe devam: 3-0
Mağusa Türk Gücü, Gönyeli’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti
K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında Mağusa Türk Gücü ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Canbulat Stadı’nda ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada MTG ikinci devrede bulduğu gollerle 3-0 galip gelerek zirve takibini sürdürdü.
MTG’ye galibiyeti getiren golleri Odibe, Sadık Balarabe ve Mehmet Gürlü kaydetti. Bu skorun ardından Mağusa Türk Gücü puanını 47 yaparken Gönyeli 32 puanda kaldı.
Ligin 21’inci haftasında Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği’ne konuk olacak. Gönyeli ise Cihangir’i konuk edecek.
STAT: Canbulat Stadı
HAKEMLER: Ali Özer**, Mustafa Torun**, Emre Çevikdal**
MAĞUSA TG
Yusuf Yontar**
Orhan Kalaycı**
Halil Uçar**
Michael Odibe***
(Dk.86 Yusuf)
Yasin Kurt***
Mehmet Erol**
Adil Uçar**
Dinopeter***
Halil Turan**
(Dk.67 M. Gürlü)**
Uğur Gök**
Ebimobowei Peter**
(Dk.70 S. Balarabe)**
TD: Ali Oraloğlu
GÖNYELİ
Kemal Bağbal**
Talat Dağer**
Süleyman Aksaç**
Kehinde Owoeye**
Christian Chinazan**
İ. Öksüzoğulları*
(Dk.44 M. Barkınay)**
Raif Selden**
John Okoli**
Fikret Yağcıoğlu**
(Dk.67 Serkan)**
Menteş Mertkaya**
Kemal Varan**
(Dk.62 Sabri)**
TD: Mustafa Özarabacı
GOLLER: Dk.47 Michael Odibe, Dk.74 Sadık Balarabe, Dk.90 Mehmet Gürlü (MTG)
Fotoğraf: Kanı Aldağ