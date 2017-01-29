MTG, ‘Kurt’ gibi: 3-1

STAT: Mağusa Canbulat Stadı

HAKEMLER: Timur Ercan Bodi ***, Sertan altın ***, Engin Akkagün ***

MTG: Türkan Delideniz ***, Hasan Mani**, Okan Göktürk *, Sami Ergazi***, Geouge Zouka**, Mehmet Çil***, Ali İmam** 8Dk.48 Kabore**), Uvanç Recaioğlu** (Dk.82 Ayer Delideniz*), Mehmet Gürlü***, Lewis Mike**, Yasin Kurt*** (Dk.90+4 Hakan Laçin)

GAÜ ÇETİNKAYA: Ufuk Şimşek*, Hakan Karacaoğlu* (Dk.56 Emre Özsin?), Hasip Uluhan*, Sercan Demirman*, Mustafa Baran*, Ahmet Can Tokmak*, Aires* (Dk.61 Armond*), Mustafa Yaşinses*, Kaan Görneçli**, Paulos* (Dk.46 Esin Sonay*), Faye*

GOLLER: Dk.3 ve 9 Yasin Kurt, Dk.71 Mehmet Çil (MTG), Dk.81 Kaan Görneçli (GAÜ Çetinkaya)

SARI KARTLAR: Dk. 59 Yasin Kurt, Dk.60 Okan Göktürk, Dk.77 Hasan Mani (MTG), Dk.8 Mustafa Baran, Dk.58 Ufuk Şimşek, Dk.61 Hasip Uluhan, Dk67 Mustafa Yaşinses, Dk.73 Armond (GAÜ Çetinkaya)

KIRMIZI KART: Dk.59 Emre Özsin (GAÜ Çetinkaya) – Dk.85 Okan Göktürk (MTG)

Yeni sezonun ilk devresinde istediği sonuçları elde edemeyen ve küme düşme potasında bulunan, Mağusa Türk Gücü (MTG), devre arasında yaşadığı tramvayı konuk ettiği GAÜ Çetinkaya’yı 3-1 yenerek üzerinden atmaya çalıştı. Süper Lig’in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan GAÜ Çetinkaya, konuk olduğu MTG karşısında pek bir varlık gösteremedi ve sahadan Yasin Kurt’un iki, Mehmet Çil’in de tek golüne karşılık Kağan Görneçli’nin golü ile sahadan 3-1 mağlup ayrılan taraf oldu. Soğuk ve rüzgarlı bir havada oynanan maçta MTG Kulüp Başkanı Şükrü Şemmedi’nin üçüncü golden sonra sevinmesi sırasında ayağının kayarak düşmesi kısa süreli baygınlık geçirmesine neden olurken, kulüp doktoru Okan Dağlı’nın yerinde müdahale sonrası kendine gelmesini sağladı.

Önemli anlar

Dk.3, Ceza alanının dışında sol çaprazda kazanılan serbest atışını kullanan MTG futbolcusu Yasin Kurt’un direk kaleye vuruşunda top ağlarla kuçaklaştı. (1-0)

Dk.9, İlk golün kopyası gibi olan pozisyonda yine ceza alanı dışında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu yine Yasin Kurt, bu kez yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi, (2-0)

Dk.13, MTG atağında soldan kaleye paralel yapılan ortada Yasin Kurt ceza yayı üzerinde topu önce kontrol etti, ancak kötü vurdu.

Dk.50, oyuna ikinci yarının başında dahil olan Esin Sonay ile GAÜ Çetinkaya, ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Esin Sonay’ın kafa pasında MTG ceza alanı içinde Mike’ın kafa ile kaleciye verdiği top kısa düştü. Araya giren Mustafa Yaşinses’in aşırtma vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Dk.58, GAÜ Çetinkaya’da iki dakika önce oyuna Hakan Karacaoğlu yerine takımın gol umudu olarak dahil edilen Emre Özsin, MTG futbolcusu Yasin Kurt’la girdiği ikili mücadele sonrası topu Yasin’in yüzüne fırlatması sonucu direk kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Dk.71 hızlı gelişen MTG atağında Yasin Kurt’un uzun pasında topla buluşan Mehmet Çil yaklaşık 35 metre götürdüğü topu kaleci Ufuk’un yanından filelere gönderdi. (3-0)

Dk.81, GAÜ Çetinkaya aradığı golü buldu. Rakip ceza alanı içinde topla buluşan GAÜ Çetinkaya’nın genç yıldızı Kaan Görneçli topu önce kontrol etti ardından filelere yolladı. (3-1)