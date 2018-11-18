MTG kaza yapmadı: 0-2

K-Pet Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü, zorlu Yenicami maçı öncesi Girne Halk Evi’ne konuk oldu. Mağusa ekibi, bu maçta kaza yapmadı ve maçı 2-0’lık skorla kazandı. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan maçta Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri Lawrance Ogbe (kendi kalesine) ve Ebimobowei Peter kaydetti. Sarı yeşilli ekip aldığı galibiyetle puanını 22’ye yükselterek, Yenicami ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi. Girne Halk Evi ise 6 puanda kalarak alt sıralarda kaldı. Ligde 10.haftada Mağusa Türk Gücü kritik maçta Yenicami’yi konuk ederken, Girne Halk Evi de Cihangir deplasmanına konuk olacak.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran**, Özal Çağlayan**, Ali Karahasan**

GİRNE HALK EVİ

Okyanus Öndağ**

Hasan Sadrazam *

(Dk.84 Deniz)

Mahmut Erkan*

Talip Kasımoğlu*

Ertan Denizer*

Lawrance Ogbe*

(Dk.88 Serkan)

William Hamadou*

James Obongha**

(Dk.88 Erdi)

Şenol Hızlıoğlu*

Ertaç Taşkıran*

Ousseynou Ndoye*

TD: Serhat Deniz

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Yusuf Yontar**

Yasin Kurt**

Yusuf Beyazi*

(Dk.58 Emre Özsin*)

Orhan Kalaycı**

Michael Obide**

Erdoğ Barkınay**

Mehmet Erol**

Mehmet Gürlü*

(Dk.46 Adil**)

Arif Uysal**

Halil Turan**

Ebimobowei Peter**

(Dk.90 Nevzat)

TD: Ali Oraloğlu

GOL: Dk.74 Lawrance Ogbe (kk), Dk.81 Peter (Mağusa Türk Gücü)

