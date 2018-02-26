MTG ikinci yarıda uyandı: 3-0

K-Pet Süper Lig’in 20. haftasında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Gençler Birliği’ni 2. devrede bulduğu gollerle 3-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 63. dakikada Adil Uçar, 66. ve 87. dakikada Arif Uysal kaydetti. Mağusa Türk Gücü bu galibiyet ile puanını 26’ya yükseltirken, Gençler Birliği 25 puanda haftayı tamamladı. Ligin 21’inci haftasında Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu deplasmanına konuk olacak. G.Birliği ise Gençlik Gücü’nü konuk edecek.

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Emre Öztaşlı**, Mehmet Ekşici**, Özal Çağlayan**

MAĞUSA TG

Türkan Delideniz**

Sami Ergazi**

Yasin Kurt**

Yusuf Beyazi**

Kaan Güder**

Adil Uçar**

Mehmet Gürlü**

(Dk.84 Aziz)

Arif Uysal***

Dinopeter Jude**

Emre Özsin**

(Dk.77 Nevzat**)

Rashed Omokafe**

(Dk.64 Halil Turan**)

TD: Ali Oraloğlu

G. BİRLİĞİ

Mehmet Kabasakal*

Sinan Öğüt**

(Dk.75 H. Sarıoğlu)*

Kadir Erol*

Mehmet Aylanç*

(Dk.69 Ahmet Kara)*

Emir Dolu**

İbrahim Köse*

Sertan Kurukafa*

Tonbora Tiongoli*

Berk Kaya*

(Dk.80 M. Koyuncu)

Boran Esenyel*

Hussein Saddam*

TD: Serhat Ertürk

GOLLER: Dk.63 Adil Uçar, Dk.66 ve Dk.87 Arif Uysal (Mağusa Türk Gücü)