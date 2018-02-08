MTG ikinci yarıda: 3-0
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar karşı karşıya geldi.
STAT: Canbulat Stadı
HAKEMLER: Mehmet Malek, Mehmet Ekşici, İsfendiyar Açıksöz
MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz, Erdoğ Barkınay, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Mehmet Gürlü (Dk.71 Sami Ergazi), Adil Uçar, Arif Uysal (Dk.80 Kaan Güder), Yakubu Malik, Rasheed Omokafe, Dinopeter Jude (Dk.76 Hakan Uluçağ), Emre Özsin
DUMLUPINAR: Onurhan Yalçın, Hasan Mani, Mert Yücetürk, Ali Özay Çelik, Eray Akten, Eser Yücel, Ümit Genç, Charalampos Loizou (Dk.57 Adem Ertem), Tahir Kurt (Dk.61 Yıldıray Fenercioğlu), Berke Zorba, Mustafa Çelik (Dk.71 Cam Özbilen)
GOLLER: Dk.51 Arif Uysal, Dk.57 Yakubu Malik, Dk.90+3 Rasheed Omokafe (MTG)
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur karşılaşmasında Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar karşı karşıya geldi. Canbulat Stadı’nda yer alan Mağusa derbisinde ilk yarı golsüz sona ererken, Mağusa Türk Gücü’ne turu getiren goller ikinci yarıda geldi. MTG’yi çeyrek finale taşıyan golleri Arif Uysal, Yakubu Malik ve Rasheed Omokafe kaydetti.