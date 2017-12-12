MTG, Hisar’da toparlanıyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Sezona istediği gibi başlayamayan ve ligin 6’ncı haftasında kendi evinde Baf Ülkü Yurdu’na 5-0 gibi farklı bir mağlubiyet alarak hoca değişikliğine kadar giden Mağusa Türk Gücü, iç saha performansını yeniden eski günlerdeki gibi yapıyor. Baf Ülkü Yurdu maçından sonra sahasında 3 maç oynayan MTG, 3 maçı da kazandı.

İçerde sadece bir maç kaybetti

Mağusa Türk Gücü, şu ana kadar çıktığı 6 iç saha maçından sadece 1 maçı kaybetti. Ligin 6’ncı haftasında Baf Ülkü Yurdu’nu konuk eden sarı yeşilli ekip, o maçta uzun süre unutamayacağı mağlubiyet aldı. Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasını 5-0 kaybeden Mağusa Türk Gücü, o karşılaşmanın ardından teknik direktör Fırat Canova’nın istifa ettiğini açıklamasıyla teknik adam değişikliğine gitti.

3 galibiyet de Hisar’da…

Mağusa Türk Gücü, ligin 12’nci haftasına kadar aldığı 3 galibiyetin 3’ünü de Hisar’da aldı. Baf Ülkü Yurdu karşısında alınan ağır mağlubiyetten sonra yeni hocası Ali Oraloğlu ile birlikte sahasındaki maçlarda küllerinden yeniden doğan Mağusa Türk Gücü, çıktığı 3 maçtan da, 3 galibiyet almayı başardı. Bu süreçte GAÜ Çetinkaya ve Küçük Kaymaklı gibi zirve mücadelesi veren takımları mağlup eden MTG, son olarak ligin 12’nci haftasında Ozanköy’e karşı farklı bir galibiyet aldı. MTG şu ana kadar iç sahada çıktığı 6 iç saha maçından 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı.

Dış sahada tam tersi

Sezon öncesinde flaş transferler yaparak, şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Mağusa Türk Gücü’nün şu ana kadar gösterdiği dış saha performansı da, ligin en kötü performanslarından biri. Çıktığı 6 dış saha maçından sadece 2 puan çıkarabilen sarı yeşilli ekip, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

En büyük destekçisi ‘Ultracrows’

Mağusa Türk Gücü'nün en büyük destekçisi olan 'Ultracrows' Taraftar Grubu’nun, takımını yalnız bırakmaması da dikkat çekiyor. Bu kötü süreçten kurtulma çabasında olan Mağusa Türk Gücü, gerek iç saha, gerekse deplasman maçlarını ciddi bir taraftar desteğiyle oynuyor. 'Ultracrows' Taraftar Grubu, en uzak deplasmana bile gidip, takımını destekliyor.