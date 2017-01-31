Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in son şampiyonu Mağusa Türk Gücü hem ligin ilk devresinde, hem de devre arasında kötü günler yaşamıştı. Mağusa ekibi, ikinci yarının ilk maçı olan 16’ncı haftada konuk ettiği GAÜ Çeitnkaya’yı mağlup ederek devreye galibiyetle başladı. Teknik direktör Kılıç Ali Kahraman, hem bu galibiyeti hem de önümüzdeki süreci YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Kahraman: “GAÜ Çetinkaya maçında iyi performans gösterdik”

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta GAÜ Çetinkaya’yı konuk eden ve sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan Mağusa Türk Gücü’nde bu galibiyetle birlikte moraller yerine geldi. Bu karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Kılıç Ali Kahraman zor bir maça çıktıklarını, bu karşılaşmada iyi performans göstererek güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kahraman, 3 puanı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, henüz hiçbir başarı göstermediklerini, önlerinde 14 maçın daha olduğunu ifade etti.

“Gürlü konusunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum”

Kılıç Ali Kahraman, GAÜ Çetinkaya’nın Mehmet Gürlü konusunda itirazına serzenişte bulunarak, genç oyuncu için geçtiğimiz hafta içerisinde federasyonun kapısını çaldıklarını, federasyondan da kendilerine herhangi bir sorunun olmadığını söylemesi üzerine oyuncuyu oynattıklarını ifade etti. Kahraman, genç oyuncunun cezasını A2 takımın oynadığı 2 maçla çektiğini hatırlatarak, bu konuda kendileri adına herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşündüğünü dile getirdi.

“Öncelikli hedefimiz lig maçlarıdır”

Koopbank Kıbrıs Kupası’nda yarın Akova’yla karşılaşacak olan Mağusa Türk Gücü’nde bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Kahraman, kupa hakkında Akova’yla oynayacakları maçın dostça bitmesini temenni etti. Hedefleri arasında kupayı kazanmanın olmadığını aktaran Kılıç Ali Kahraman, yarın ki maçı tamamen takımın hazırlanması yönünde oynayacaklarına dikkat çekti. Kahraman, hedeflerinde kupa kazanmak olmasa da kupa maçlarında da kesinlikle maç kaybetme söz konusu olmayacağını, her maça galibiyet hedefiyle çıkacaklarını sözlerine ekledi.

“Mormenekşe yeni bir kadro kurdu”

Ligin ilk devresinde Mormenekşe’yi çalıştıran Kılıç Ali Kahraman, hafta sonunda eski takımına karşı taktiklerini verecek. Bu maç hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, rakiplerinin devre arasında iyi oyuncular kadrolarına kattıklarını, ilk devreden sadece 3-4 oyuncu şu anda Mormenekşe kadrosunda olduğunu yineledi. Mormenekşe karşısında galibiyeti hedeflediklerini belirten Kahraman, rakipleri Mormenekşe’ye de başarılar diledi. Deneyimli teknik adam, iki takımın da galibiyete ihtiyacı olduğunu hatırlatırken, bu bakımdan maçın çok zor geçeceği vurgunu yaptı.

“Taraftarlarımız yanımızda olursa başarılı oluruz”

Kılıç Ali Kahraman, MTG’nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, bu süreçte herkesin el ele vermesi gerektiğini söyledi. ‘Ultracrows’ Taraftar Grubu’nun çok iyi bir destekçi olduğunu belirten Kahraman, taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmaması çağrısında bulundu. Kahraman, bu zor süreçten taraftarların desteğiyle kurtulmak istediklerini sözlerine ekledi.