MTG gündüz, Doğan gece

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in ilk devresinde 12’nci hafta hariç diğer tüm haftalarda da gece maçları oynandı. 15 haftalık süre boyunca maçlarını en çok gece oynayan takım Doğan Türk Birliği olurken, Mağusa Türk Gücü ise hiç gece maçı yapmayan tek takım oldu.

31 maç oynandı

Ligdeki 15 haftalık süre içerisinde toplamda 31 maç gece oynandı. Ligin 14 haftasında gece maçı oynanırken, 12’nci haftada Süper Lig’de değil, Birinci Lig‘de gece maçı oynandı. 14 haftalık sürede statların ışıkları en az 2 bin 790 dakika yandı.

En çok maçı Doğan Türk Birliği yaptı

K-Pet Süper Lig’de gece maçları yapılmaya sezon başında başlanmıştı. Şu anda 7 takımın iç saha maçlarını oynadığı bazı statlar ışıklandırılmış vaziyette. 15 haftalık süreç içerisinde en çok maç yapan takımın Doğan Türk Birliği olması dikkat çekti. 15 maçlık periyodun 8 maçını gece oynayan sarı lacivertlileri 7’şer maçla GAÜ Çetinkaya ve Binatlı takımları takip etti. Ligde yer alan 16 takımdan 15’i en az 1 kez de olsa gece maçı oynarken, Mağusa Türk Gücü ilk devrede maçlarını hep gündüz oynadı.

Karadağ’da da gece maçlar başladı

Ligin 15’inci haftasında oynanan Lefke – Doğan Türk Birliği maçıyla birlikte, 16 Ağustos Stadı da resmen ışıklandırılmış saha konumuna geldi. Karadağ’ın yanı sıra İskele Cumhuriyet Stadı’nın da ışıklandırılma çalışmaları devam ediyor.

Derbi maçları genelde gece oynandı

Lig içerisinde oynanan derbi maçlarının genelde ‘gece maçı’ olarak oynanması da dikkat çekti. Baf Ülkü Yurdu – Binatlı, Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği, Çetinkaya – Yenicami, Çetinkaya – Küçük Kaymaklı gibi maçlar ışıkların altında oynandı. Takımların gece yaptığı maçların sayısı şu şekilde;