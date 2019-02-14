MTG gol oldu yağdı: 8-1
Kupada Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği’ni farklı yenerek çeyrek final vizesi aldı
STAT: Canbulat Stadı
HAKEMLER: Evren Karademir, Sabriye Atikoğlu, Ömer Doğru
MAĞUSA TG: Yusuf Yontar, Halil Uçar, Michael Odibe (Dk.71 Erdoğ), Yasin, Orhan Kalaycı, Adil, Mehmet, Arif Uysal, Peter (Dk.69 Nevzat), Halil Turan (Dk.46 Sadık), Uğur Gök
G. BİRLİĞİ: Tolga, Hasan, Kaan, Barış (Dk.46 Sami), Mustafa (Dk.46 Sinan), Elvis, Hasan Evren, Berk, Elvis (Dk.20 Ahmet), Cenker, İbrahim
GOLLER: Dk.12 Halil Turan, Dk.16 Odibe, Dk.19, 26, 74 Uğur, Dk.67 Peter, Dk.83, 86 Sadık (MTG) - Dk.52 Hasan Evren (G. Birliği)
Kıbrıs Kupası 2’nci turunda Mağusa Türk Gücü ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Canbulat Stadı’ndaki karşılaşmayı Mağusa Türk Gücü 8-1’lik skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
MTG’ye turu getiren golleri Halil Turan, Michael Odibe, Uğur Gök (3), Peter ve Sadık Balarabe (2) kaydetti. Gençler Birliği’nin tek sayısı Hasan Evren’den geldi.