MTG galibiyeti hatırladı: 4-0

K-Pet Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Gençlik Gücü 4-0 mağlup etti. Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Emre Özsin, 31. ve 59. dakikada Arif Uysal ve 58. dakikada Rasheed Omokafe kaydetti. Ligde 3 haftadır kazanamayan Mağusa Türk Gücü, ikinci yarıdaki ilk galibiyetini hanesine yazdırdı. MTG bu galibiyetle puanını 23’e çıkartırken, konuk Gençlik Gücü 20 puan ile haftayı tamamladı.

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk**, Emine Yarkın**, Hüseyin Özaşık**

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Türkkan Delideniz**

(Dk.69 Uygar**)

Sami Ergazi**

Yasin Kurt**

Yusuf Beyazi**

Kaan Güder**

Adil Uçar**

(Dk.69 Nevzat**)

Mehmet Gürlü**

Arif Uysal***

Dinopeter Jude**

Emre Özsin**

Rasheed Omakafe**

(Dk.79 Hakan**)

TD: Ali Oraloğlu

GENÇLİK GÜCÜ

Ferhat Oğlak*

Hakan Karacaoğlu*

Ali Akbulut*

Agit Altan*

Ahmet Can Tokmak*

Yusuf Palaz*

Gökhan Özer*

(Dk.69 Hüseyin Taşcı*)

Debola Ogunseye*

(Dk.80 Sezgin)

Maiaya Bara Mamadou*

Ndue Mujeci*

(Dk.64 Orhan*)

Derviş Özeralp*

TD: Niyazi Göksun

GOL: Dk.4 Emre Özsin, Dk.31 ve Dk.59 Arif Uysal, Dk.58 Rasheed (Mağusa Türk Gücü)

Fotoğraf: Kanı Aldağ

