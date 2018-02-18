MTG galibiyeti hatırladı: 4-0
G.Gücü’nü farklı mağlup eden Mağusa Türk Gücü, ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı
K-Pet Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Gençlik Gücü 4-0 mağlup etti. Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Emre Özsin, 31. ve 59. dakikada Arif Uysal ve 58. dakikada Rasheed Omokafe kaydetti. Ligde 3 haftadır kazanamayan Mağusa Türk Gücü, ikinci yarıdaki ilk galibiyetini hanesine yazdırdı. MTG bu galibiyetle puanını 23’e çıkartırken, konuk Gençlik Gücü 20 puan ile haftayı tamamladı.
STAT: Canbulat Stadı
HAKEMLER: Turgay Misk**, Emine Yarkın**, Hüseyin Özaşık**
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Türkkan Delideniz**
(Dk.69 Uygar**)
Sami Ergazi**
Yasin Kurt**
Yusuf Beyazi**
Kaan Güder**
Adil Uçar**
(Dk.69 Nevzat**)
Mehmet Gürlü**
Arif Uysal***
Dinopeter Jude**
Emre Özsin**
Rasheed Omakafe**
(Dk.79 Hakan**)
TD: Ali Oraloğlu
GENÇLİK GÜCÜ
Ferhat Oğlak*
Hakan Karacaoğlu*
Ali Akbulut*
Agit Altan*
Ahmet Can Tokmak*
Yusuf Palaz*
Gökhan Özer*
(Dk.69 Hüseyin Taşcı*)
Debola Ogunseye*
(Dk.80 Sezgin)
Maiaya Bara Mamadou*
Ndue Mujeci*
(Dk.64 Orhan*)
Derviş Özeralp*
TD: Niyazi Göksun
GOL: Dk.4 Emre Özsin, Dk.31 ve Dk.59 Arif Uysal, Dk.58 Rasheed (Mağusa Türk Gücü)
Fotoğraf: Kanı Aldağ