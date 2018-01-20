MTG farkla turladı: 4-0

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Özkan, Kaan Koday, İsmail Egeli

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz, Mehmet Gürlü (Dk.75 Nevzat), Sami Ergazi, Halil Turan, Erdoğ Barkınay, Arif Uysal (Dk.61 Emre Özsin), Rasheed Omokafe, Yakubu Malik (Dk.82 Kaan Güder), Yusuf Beyazi, Yasin Kurt, Samuel Zokou

LAPTA: Emre Nalbant, Mehmet Kanat (Dk.75 K. Ertürk), Ali Nazlıoğlu, Mustafa Akış, Süleyman, Abdullah Atma, Emra Güler (Dk.68 H. Haşimoğlu), İsmail Çakır (Dk.61 Orhan), Ertuğ Erçin, İsmail Demir, Burak

GOLLER: Dk.45 Arif Uysal, Dk.69 Erdoğ Barkınay, Dk.78 Halil Turan, Dk.82 Süleyman (KK) (MTG)

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda ilk tur mücadelesi dün akşam Mağusa Türk Gücü – Lapta karşılaşması ile başladı. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan mücadelede ev sahibi MTG 4-0’lık skorla rakibini mağlup ederek bir üst tura yükseldi. MTG’ye turu getiren golleri Arif Uysal, Erdoğ Barkınay, Halil Turan ve Lapta’dan Süleyman kendi kalesine kaydetti.

Yeniler forma giydi

Ara transfer döneminde Mağusa Türk Gücü’nün kadrosuna kattığı yeni isimler bu maçta görev aldı. Rasheed Omokafe, Yakubu Malik ve Yusuf Beyazi maça ilk 11’de başlarken, GAÜ Çetinkaya’dan alınan Emre Özsin oyuna sonradan dahil oldu.

Bugün 14 karşılaşma

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ilk tur mücadelesinde bugün 14 karşılaşma oynanacak. İlk tur yarın oynanacak olan GAÜ Çetinkaya – Doğancı karşılaşması ile tamamlanacak.