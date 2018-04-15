MTG direkleri geçemedi: 1-1
Ozanköy ile Mağusa Türk Gücü haftayı beraberlikle tamamladı
K-Pet Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Ozanköy konuk ettiği Mağusa Türk Gücü ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin alt sıralarında yer alan Ozanköy’ün tek golü 43. dakikada Ertaç Taşkıran’dan gelirken, konuk Mağusa Türk Gücü’nün golü karşılaşmanın 7. dakikasında Erdoğ’dan geldi.
Mağusa Türk Gücü üç pozisyonlarda rakip kale direğini geçemedi.
Ozanköy aldığı beraberlik ile puanını 19’a, Mağusa Türk Gücü’de 34’e çıkararak haftayı tamamladı.
STAT: Mustafa Özkayım Stadı
HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Mehmet Tarım**, Ozan Kel**
OZANKÖY
Mehmedemin İlter**
Saydam Soy**
(Dk.87 Ahmet)
Fikret Yağcıoğlu*
(Dk.46 Alpay)**
Zihni Temelci**
Lewis Mike*
Gaıus Naimke**
Serhan Aydınel**
(Dk.64 Abi)*
Muhammed Uçar*
Hasan Yanaroğlu**
Bekir Yıldız**
Ertaç Taşkıran**
TD: Ertaç Taşkıran
MAĞUSA TG
Türkkan Delideniz**
Sami Ergazi**
Yasin Kurt**
Erdoğ Barkınay**
Yusuf Beyazi**
Yakubu Malik*
Kaan Güder*
Nevzat Duran*
(Dk.66 M. Gürlü)
Rasheed Adeyasso**
Dinopeter Jude*
Emre Özsin**
TD: Ali Oraloğlu
GOL: Dk.43 Ertaç (Ozanköy) - Dk.7 Erdoğ (Mağusa TG)
KIRMIZI KART: Dk.44 Dinopeter (Mağusa Türk Gücü)