MTG Dinopeter’i bitirdi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü, Samuel Zokou’dan boşalan yabancı kontenjanını Türk Ocağı’ndan Dinopeter Jude ile doldurdu. Daha önce de Dinopeter ile ilgilenen MTG, önceki gün Samuel Zokou’nun haber vermeden adadan ayrılması sonrasında elini çabuk tuttu. MTG, Türk Ocağı’ndan Dinopeter’i renklerine bağladı.

Daha önce takıma yaptığı yerli oyuncuların ardından MTG, yabancı kontenjanının da dolması ile birlikte transferi noktaladı.