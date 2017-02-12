MTG böyle istedi: 1-0

STAT: Canbulat Stadı

HAKEMLER: Serdar Bilgimer**, Ömer Doğru***, Ferhat Tuna***

MAĞUSA TG: Türkkan Delideniz**, Hasan Mani**, Okan Göktürk**, Sami Ergazi**, George Louca***, Uvanç Recaioğlu*** (Dk.82 Ali İmam**), Kaan Güder***, Mehmet Çil**, Mehmet Gürlü** (Dk.61 Oğuz K. Yaradankul**), Lewis Mike***, Yasin Kurt**

CİHANGİR: Mehmet Özeralp*, Mikail Sivri**, Nurettin Gecekuşu* (Dk.54 Fırat Ersalan**), Burak Emir*, Halil Turan*, Charles Folley* (Dk.70 Rıdvan Adeshina*), Kaho Yannick**, Erol Aksunlar*, Ali Öztürk**, Ertan Bulut**, Salih Say**

GOLLER: Dk.46 Uvanç Recaioğlu (MTG)

SARI KARTLAR: Dk.3 Yasin Kurt Dk.21 Mehmet Gürlü (MTG) Dk.30 Erol Aksunlar, Dk.81Mikail, Dk.85 Ali Öztürk (Cihangir)

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında son haftaların iki formda takımı Mağusa Türk Gücü ve Cihangir karşı karşıya geldi. Mücadelenin 46’ncı dakikasında sahneye çıkan Uvanç Recaioğlu takımı Mağusa Türk Gücü adına galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadı. Mağusa Türk Gücü, Cihangir’e karşı elde ettiği bu galibiyetle puanını 22’ye yükseltti. Karşılaşmadan mağlup olarak sahadan ayrılan Cihangir ise, 33 puanda kalarak zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı.

Önemli anlar

Dk.17: Ali Öztürk’ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Halil Turan kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti.

Dk.31: Yasin’in pasında Uvanç düzgün bir vuruş yaptı Mikail son anda topu kornere attı.

İlk yarıda başka pozisyon olmayınca devre golsüz eşitlikle bitti.

Dk.46: Mehmet Özeralp’ın uzaklaştıramadığı topu Uvanç Recaioğlu şık bir vuruşla golünü attı. (1-0)

Dk.51: Ali Öztürk’ün pasıyla ceza sahasına giren Halil Turan, vuruşunu yaptı top üstten dışarıya gitti.

Dk.76: Fırat’ın ortasına arka direkte topa vuran Ertan oldu. Kaleci Türkkan direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

Maçta başka gol olmayınca MTG sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.