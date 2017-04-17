MTG avantaj yakaladı: 0-1

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Özal Çağlayan

BİNATLI: Ercan Samancıoğlu**, Emek Kırılmaz**, Kadir Hakel**, Ayhan Dumancı**, Erencan Arslan** (Dk.57 Berkem Korbay*), Amo Kehinde**, Abdullah Umut**, Offor**, Devrim İzge** (Dk.86 Edip Menekşe), Mehmet Meşe* (Dk.86 Alaaddin Yavuz), Sertaç Özbilin**

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Türkkan Delideniz***, Sami Ergazi***, Enver Aydınsoy**,Lewis Mike***, Geoge Louca***,Hakan Uluçağ** (Dk.90+1 Okan Göktürk), Yasin Kurt**, Ali İmam** (Dk.46 Uvanç Recaioğlu***), Kaan Güder**, Mehmet Çil** (Dk.90 Nevzat), İbrahim Kabore**

GOL: Dk.52 Yasin Kurt(P) (Mağusa Türk Gücü)

K-Pet Süper Lig’in 27’nci haftasında Binatlı Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti. İlk devresi 0-0 biten karşılaşmada konuk ekibin 1-0 52’nci dakikada penaltıdan gelen golle maçı 1-0 kazandı. Yasin Kurt’un penaltıdan kaydettiği golle maçı 1-0 kazanan Mağusa Türk Gücü, ligde tutunma konusunda önemli bir avantaj sağladı. Karşılaşmanın ardından Mağusa Türk Gücü 33 puana ulaşırken, Binatlı ise 30 puanda kaldı.