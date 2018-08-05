MSAD piyango talihlisi belirlendi

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği (MSAD) sportif faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürürken, sosyal etkinliklere de büyük önem vererek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mağusa Spor Akademisi Derneği futbol dışında farklı spor branşlarında faaliyet göstermek için sürdürmüş olduğu çalışmalardan sonuç alarak geçtiğimiz Temmuz ayında voleybol şubesini de açarak çalışmalarına başlamış oldu. Futbolda yaş gruplarından oluşan altyapılar, U15 Yıldızlar, Kadın futbol takımı, Voleybol yıldız kız-erkek takımlarına daha iyi imkanlar sağlamak, düzenli bir şekilde gelir getirici faaliyetlerle birlikte, maddi kaynak yaratmak için ikinci kez piyango bileti satışı gerçekleştirdi.

Sportif faaliyetlerin düzenli ve daha verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği yönetimi tarafından destek ve katkı amaçlı satışa sunduğu piyango biletleri çekişli gerçekleşti.

29 Temmuz 2018 tarihinde 14. Noter Emine Çelikörs tarafından dernek başkanı Ahmet Ogan, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Özyalçın, İsmail Aktu gözetiminde yapılan çekilişde kazanan numaranın belirlendi. İkinci kez düzenlenen piyango bileti talihlisi “1359” nolu bilet sahibi Şefika Atlıer oldu.

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği tarafından ikinci kez gerçekleştirilen piyangoyu kazanan talihli Şefika Atlıer’e 2000 TL nakit ödülü dernek başkanı Ahmet Ogan, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Özyalçın, İsmail Aktu, bilet reklam sponsoru Güldane, İbrahim Kaptan Gedik (Doğruöz Market), tarafından Doğruöz Market’te verildi.

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği başkanı Ahmet Ogan, ikinci kez düzenlemiş oldukları piyango bileti satışına gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını, çok büyük özveri ile biletlerin satışının gerçekleştirilmesine yardımcı olan yönetimdeki tüm arkadaşlarına, antrenörlerine, üyelerine, sponsor olan Doğruöz Market sahibi Güldane, İbrahim Kaptan Gedik ve destek vererek katkı koyan “Spor Ailesi” ve tüm halkımıza derneği adına teşekkür etti. 2000 TL nakit piyango talihlisi Şefika Atlıer ise KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneğine 500 TL bağışta bulundu.