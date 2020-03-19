MS Derneği'nden kronik hastalığı olanlar için düzenleme yapılması çağrısı

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, MS gibi kronik hastalığı olanların ilaçlarını reçete yazdırmadan direkt olarak İlaç Eczacılık Dairesi’ne giderek alabilmesi için gerekli düzenlemenin acilen yapılması çağrısında bulundu.

K.T Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli yaptığı yazılı açıklamada, yeni koronavirüs Kovid-19 dolayısıyla yaşanan olağanüstü şartlar göz önünde bulundurularak kronik hastalıklar nedeniyle sağlık kurulu raporu ile ilaç alan hastaların sağlık kurulu geçerlilik süresinin 3 ay uzatılmış olmasının çok olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak, “Ancak sadece sağlık kurulu geçerlilik süresinin uzatılması yeterli değildir” dedi.

MS gibi kronik hastalıkları olan hastaların İlaç Eczacılık Dairesi’nden tedarik edecekleri ilaçlar için hastaneye gidip reçete yazdırmaları gerektiğine dikkati çeken Hançerli, doktorların ve sağlık çalışanlarının “acil olmadıkça hastaneye gelmeyin” çağrıları dikkate alındığında, kronik hastalıkları nedeniyle koronavirüsle ilgili risk grubunda olan hastaların veya ailelerinin reçete yazdırmak için hastaneye gitmelerinin toplum sağlığı açısından da tehlike yaratabileceğine işaret etti.

Hançerli, İlaç Eczacılık Dairesi mevcut teknolojik imkanlarla hastaların hangi ilaçları kullandığını on-line olarak tespit edebileceğini söyleyerek, “MS gibi kronik hastalığı olanların ilaçlarını reçete yazdırmadan direkt olarak İlaç Eczacılık Dairesi’ne giderek alabilmesi için gerekli düzenlemenin acilen yapılması gerekmektedir. Kronik hastaların ilaçlarını düzenli alması önemlidir” dedi.