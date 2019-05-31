Moyo 7 ay hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen bugünkü duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı.

Hüdaverdi, sanığın işlediği Ev açma ve İkametgahtan sirkat suçlarının ciddiyetine vurgu yaptı.

Hüdaverdi, sanığın işlediği ev açma suçlarının 7 yıla, ikametgahtan sirkat suçunun 5 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Hüdaverdi, sanığın Haspilat’ta bir kişiye ait ikametgaha girip, 800 ABD doları ve 168 TL’yi sirkat ettiğini söyledi.

Sirkat suçlarının toplumun huzurunu kaçırdığını belirten Hüdaverdi, hiçkimsenin başkasının konutuna girmeye hak ve yetkisi olmadığına vurgu yaptı. Hüdaverdi, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi, sanığa oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı