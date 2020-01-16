Motosikletle araba yüz yüze çarpıştı: 2 yaralı

Girne - Güzelyurt anayolunda 8-9'uncu km'leri arasında Alsancak yakınlarında, saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada Niyazi Seylani ve Alperen Aktürk yaralandı.

Kaza, Niyazi Seylani (E-32), yönetimindeki RU 562 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre yolun sağında bulunan Özgür Sokağa dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alperen Aktürk (E-24) yönetimindeki 34 AR 3257 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan her iki sürücü Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından, Niyazi Seylani'nin tedavisine Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde devam edilirken, kazada yaralanan Alperen Aktürk Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.