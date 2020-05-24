Motosiklete çarptı, 1 ağır yaralı

Girne’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi ise tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Girne’de önceki gece Ziya Rızkı Caddesi üzerinde Mertcan Lazoğlu (E-24), yönetimindeki MA 017 plakalı salon araç ile yolda seyrettiği sırada, dikkatsizce dönüş yaptı ve o esnada karşı istikametten gelen Bayram Hizmetçi (E-32) yönetimindeki NE 315 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Bayram Hizmetçi, “dalak yaralanması” nedeniyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. MA 017 plakalı araç sürücüsü Mertcan Lazoğlu ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.