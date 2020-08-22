Motosikletçiler gece sürüş yasağını protesto etti

Kıbrıs’ın güneyinde motosikletçiler polisin aldığı Ağustos ayı boyunca geceyarısı belirli saat dilimleri arasında ve belirli yollarda sürüş yasağını dün protesto etti.

Motosikletçiler alınan kararı güneydeki tüm şehirlerde protesto ederek tepkisini gösterdi.

Ne olmuştu?

Kıbrıs’ın güneyinde ses kirliliğinin önüne geçilebilmesi için, motosikletlilere Ağustos ayı boyunca geceyarısı belirli saat dilimleri arasında ve belirli yollarda sürüş yasağı getirilmişti.

Alithia gazetesi, sürüş yasağıyla ilgili saat dilimlerinin ilçe bazında değiştiğini ve kimi ilçede saat 00.00-05.00 arasında, kimisinde de 20.00-04.00 arasında yasak olacağını yazmıştı.

Fotoğraflar: CNA