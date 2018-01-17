Motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı

Lefkoşa'da bu akşam Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Artur Kuvandykov yaralandı.

Kaza bu akşam saat 20:40 sıralarında, Rıza TEFLEK (E-23), yönetimindeki NP 887 plakalı araç ile Citroen ışıkları istikametine doğru seyrettiği sırada Cankan market önlerine geldiği zaman gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Artur Kuvandykov (E-26) yönetimindeki MS 417 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu ile meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sol ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraflar: Levent ÖZDAĞ