Girne-Değirmenlik anayolunda bu sabah 06.30 sıralarında kaza yapan motosiklet sürücüsü yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Moharam Mahmoud Abadi (E-58) yönetimindeki NK 922 plakalı Honda ANC 125 marka motosikletle Girne istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkıp toprak banket içerisinde sağ yan kısmı üzerine düşüp durdu.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr.Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.