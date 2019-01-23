Lefkoşa’da bu gece aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza saat 20.20 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. 42 yaşındaki Bahriye Çaylı, yönetimindeki NZ 818 plakalı araç ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde batı istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada çember üzerinde ilerleyen 30 yaşındaki Waqas Ali yönetimindeki NL 895 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.