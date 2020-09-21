Motosiklet sürücüsü tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazası ile ilgili tutuklanan araç sürücüsü H. Y. teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı. Yargıç, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Gürsu, olguları aktardı.

Polis memuru Gürsü, 15 Eylül tarihinde saat 19.50 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde 25 yaşındaki H. Y.’nin GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada o esnada yaya geçidinde, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalısan Zelal Erkan (K-21) ve Emel Al Enezı̇ (K-20) 'ye çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Emel Al Enezi’nin Genel Cerrahi, Zelal Erkan’ın ise Ortopedi Servisi’nde tedavi gördüğünü anımsattı. Polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.