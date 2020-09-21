Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Motosiklet sürücüsü tutuksuz yargılanacak
Motosiklet sürücüsü tutuksuz yargılanacak

Motosiklet sürücüsü tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazası ile ilgili tutuklanan araç sürücüsü H. Y. teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı. Yargıç, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

A+A-

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazası ile ilgili tutuklanan araç sürücüsü H. Y. teminat amaçlı mahkemeye çıkarıldı. Yargıç, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Gürsu, olguları aktardı.

Polis memuru Gürsü, 15 Eylül tarihinde saat 19.50 sıralarında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde 25 yaşındaki H. Y.’nin  GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada o esnada yaya geçidinde, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalısan Zelal Erkan (K-21) ve Emel Al Enezı̇ (K-20) 'ye çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Emel Al Enezi’nin Genel Cerrahi, Zelal Erkan’ın ise Ortopedi Servisi’nde tedavi gördüğünü anımsattı. Polis, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

Bu haber toplam 115 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Kaza soruşturması sürüyorKaza soruşturması sürüyorLefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Halim Yıldız bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Motor kazası yargıdaMotor kazası yargıda
Motor sürücüsü yayalara çarptıMotor sürücüsü yayalara çarptıGönyeli girişinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, motor sürücüsü yayalara çarptı.