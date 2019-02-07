Motosiklet sürücüsü hayati tehlikeyi atlattı, zanlı teminatla serbest kaldı

Ledra Palas trafik ışıklarında meydana gelen ve Mehmet Öztürk’ün ağır yaralandığı kazadan sorumlu tutulan zanlı R.C dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru İlham Akal, kazanın oluş şekliyle ilgili bilgi verdi.

Polis memuru Akal, kaza sonucu yaralanan LN 269 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet Öztürk’ün hayati tehlikeyi atlattığını kaydetti.

Tahkikatın tamamladığını ve zanlının Kıbrıslı Rum olduğunu söyleyen Akal, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 100 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.