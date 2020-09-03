Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Girne, Karaoğlanoğlu’nda bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Yusuf Ergören ağır yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza, 29 yaşındaki Yusuf Ergören’in NU 586 plakalı motosiklet ile Karaoğlanoğlu’nda aynı yönde giden Abdullah Semih Önen (E-60) yönetimindeki GS 940 plakalı aracı geçmeye çalıştığı sırada oldu. Direksiyon hakimiyetinin kaybeden Ergören, geçmeye çalıştığı aracın sol kısmına motosikleti ile çarptı. Kazada ağır yaralanan Ergören, önce Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.