Motosiklet kundaklandı

Düzova’da İsmail Büke’ye ait 50 bin TL değerindeki motosiklet, kimliği tespit edilemeyen kişilerce yakıldı. Lefkoşa’da sakin İsmail Büke, 30 Haziran akşamı arkadaşının olduğu Düzova’ya giderek motorunu park etti. Gece saat 00.30 sularında alev alan motosiklet, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak çıkan yangında motor kullanılmaz hale geldi. Motosikleti geçen yıl 55 bin TL’ye aldığını belirten İsmail Büke şu anki piyasa değerinin 49 bin TL olduğunu söyledi. İsmail Büke, köy sakinlerinden öğrendiğine göre daha önce köyden birilerinin başka bir eve gidip kendisini aradıklarını ve motosikletin satılık olup olmadıklarını sorduklarını iddia ederek, polisin bir an önce failleri bulmasını istedi.