Zeytinlik’te dün akşamüzeri meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; saat 18:00 sıralarında Duman Sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyretmekte olan Azman SHAH (E-24), yönetimindeki NT 334 plakalı motosiklet ile sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solundan çıkarak banket içerisinde devrildikten sonra sürüklenip banket içerisinde bulunan çam ağacına çarptı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Azman SHAH ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet PARLAK (E-25) yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesine ardından da tedavilerine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiler. Motosiklet sürücüsü Azman SHAH yoğun bakım servisinde, Mehmet PARLAK ise acil serviste müşahede altına alınırken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.