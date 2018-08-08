'Motorlu Araçlar' Girne'de grevde

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen), Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne Şubesinde, memur eksikliği sebebiyle yarından itibaren iki gün grev yapacak.



Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, bahse konu birimde memur eksikliği nedeniyle yarın ve 10 Ağustos Cuma günü grev yapacakları, herhangi bir sonuç alınamadığı takdirde süresiz greve gidileceği uyarısında bulundu.