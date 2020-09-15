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Motor sürücüsü yayalara çarptı

Motor sürücüsü yayalara çarptı

Gönyeli girişinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, motor sürücüsü yayalara çarptı.

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Gönyeli’de meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde 25 yaşındaki Halim Yıldız yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 21 yaşındaki Zelal Erkan (K-21) ve 20 yaşındaki Emel Al ENEZİ’ye çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve her iki yayanın tedavisi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: Ertu Hacımusa

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