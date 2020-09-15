Motor sürücüsü yayalara çarptı

Gönyeli’de meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde 25 yaşındaki Halim Yıldız yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 21 yaşındaki Zelal Erkan (K-21) ve 20 yaşındaki Emel Al ENEZİ’ye çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve her iki yayanın tedavisi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: Ertu Hacımusa