Motor kazası ucuz atlatıldı!

Alsancak- Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bugün meydana gelen motor kazasında Deniz Delibaş hafif yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza bugün saat 15:30 raddelerinde Girne istikametine doğru seyreden Mustafa Bolsüren (E-39) yönetimindeki HL 546 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, yolun sağında bulunan Milli Park’a döneceği esnada arkasından gelen Deniz Delibaş (E-18) yönetimindeki JC 210 plakalı motosikletin geçeceği esnada arkadan gelenin geçişini engellemesi sonucu sağ araka köşesiyle motosiklete çarptı. Çarpma sonucunda hafif yaralanan Deniz Delibaş, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak, Acil Servis’te müşahede altına alındı. Delibaş’a yapılan ilk muayenesinde sol kolunun kırık olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Fotoğraf: Sosyal Medya