Motor kazası: 1 ağır yaralı

Aydınköy'de Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada motor sürücüsü Osman Özgür (E-30) ağır şekilde yararlandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgi şöyle:

"19.09.2020 tarihinde, saat 16:15 sıralarında, Aydınköy'de Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde, Osman Özgür (E-30), yönetimindeki KP 562 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldigi zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Murat ERDEM (E-43) yönetimindeki HZ 152 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden HZ 152 plakalı araç sürücüsü Murat ERDEM gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan beton su kanalına ardından da trafik levhasına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Özgür, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."