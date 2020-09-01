Motor kaskıyla kafasına vurdu

Girne’de dün saat 14.00 sıralarında, K.E. (E-30) ve R.E. (E-22), iş konusu yüzünden tartıştıkları Muhammed İmran’ı ciddi şekilde darp ettikten sonra K.E. tasarrufundaki motor kaskını İmran’ın kafasına vurarak yaraladı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

ZÜMRÜTKÖY'DE ANİ ÖLÜM

Zümrütköy'de sakin 52 yaşındaki Aşkın Elkanat ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

CEM ÖZTÜRK’ÜN ÖLÜM SEBEBİ “KALP KRİZİ, KARACİĞERDE SİMOTİK DEĞİŞİKLİKLER VE KALP YETMEZLİĞİ”

Girne’de 28 Ağustos’ta evinde ölü bulunan Cem Öztürk’e (E-48) yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp krizi, karaciğerde simotik değişiklikler ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

BREDA MC LOUGHIN’İN ÖLÜM SEBEBİ "KALP KRİZİ VE KALP YETMEZLİĞİ”

Öte yandan Esentepe’de 29 Ağustos’ta yine evinde ölü bulunan Breda Mc Loughin’e (K-65) yapılan otopsisinde ise ölüm sebebi "kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak saptandı.HAMİTKÖY’DE HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

Hamitköy’de boş bir arazi içerisinde park halinde bulunan Şenol Orbay’a ait jeep araç, Y.S.T.(E-22) ve E.K.(E-31) tarafından bulunduğu yerden çekiciyle alınıp çalındı.

7-16 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen olay sonrası araç Boğazköy’deki bir garaja götürerek, ön ve arka koltukları söküldü.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

TATLISU’DA İZİNSİZ ATEŞ YAKAN BİR KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Tatlısu’da inşaat halindeki bir sitede yetkili makamdan izinsiz, site içerisinden topladığı çimento torbaları ve bir takım malzemeleri temizlik maksadıyla ateşe veren S.K. (E-27) hakkında yasal işlem başlatıldı.

TUTUKLU KİŞİNİN YENİ SUÇLARI ORTAYA ÇIKARILDI, BİR NOTER DE TUTUKLANDI

“Bilişim Sistemleri Kullanılarak Kredi Kartlarında Sahtecilik Yapmak Suretiyle Sahtekarlıkla Para Temin Etme” meselesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; poliste tutuklu bulunan H.S.’nin (E-32), 2020 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde adına kayıtlı şirkette çalışırmış gibi gösterdiği 40 çalışan adına İhtiyat Sandığı’na, Covid-19 nedeniyle çalışmadıkları gerekçesiyse 1500 TL’lik destek almaları için başvuru yaptığı, Mayıs ayı içerisinde söz konusu çalışanların 18’i adına 1500 TL’lik destek alması için sahte vekalet düzenleyip adlarına sahte imza atmak suretiyle evrak sahtelediği belirlendi.

Söz konusu sahte belgelerin tasdik memuru Ö.C.(E-44) tarafından vekaletnamede isimleri geçen ancak kişilerin huzurunda olmadıkları halde huzurundaymış gibi tasdik edip imzalanarak sahte vekaletname düzenledikleri, sahte vekaletnamelerin H.S. tarafından bir bankaya ibraz edilerek tedavüle sürülüp karşılığında sahtekarlıkla 27 bin TL temin ettiği tespit edildi.

Olayın tespit edilmesi ardından Ö.C. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.