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Motoksilet sürücüsü ağır yaralı

Motoksilet sürücüsü ağır yaralı

Bafra'da 17.30 sıralarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Levent Bertaş ağır yaralandı.

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Bafra yolu Kaya Artemis Hotel önünde bugün 17. 30 sıralarında meydana gelen kazada motoksilet sürücüsü seyir halindeki salon araca çarptı.

Motoksiklet sürücüsü Levent Bertaş ağır yaralandığı edinilen bilgiler arasında.  Mağusa Hastanesine kaldırılan Bertaş’ın Lefkoşa Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor. 

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