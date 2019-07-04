Motoksilet sürücüsü ağır yaralı
Bafra'da 17.30 sıralarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Levent Bertaş ağır yaralandı.
A+A-
Bafra yolu Kaya Artemis Hotel önünde bugün 17. 30 sıralarında meydana gelen kazada motoksilet sürücüsü seyir halindeki salon araca çarptı.
Motoksiklet sürücüsü Levent Bertaş ağır yaralandığı edinilen bilgiler arasında. Mağusa Hastanesine kaldırılan Bertaş’ın Lefkoşa Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.
Polisin soruşturması devam ediyor.
Bu haber toplam 1042 defa okunmuştur
Etiketler : Bafra, mıtır kazası, ağır yaralı
Önceki ve Sonraki Haberler