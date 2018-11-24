Motokros’ta Dilekkaya mesaisi

2018-2019 sezonu motokros şampiyonası, Dilekkaya’da bulunan parkurda yapılacak sezonun ikinci yarışıyla devam ediyor. MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılacak yarışın hazırlıkları tamamlandı. Kayıt işlemleri ise bugün tamamlanacak. Tanısay Petrol sponsorluğunda yapılacak yarış yarın 13.00’de başlayacak ve takribi 15.00’de son bulacak. Tanısay Petrol İstasyonu’nun yanı sıra Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün de katkılarıyla yapılacak yarış sonunda dereceye girenlere kupaları yarış alanında takdim edilecek.