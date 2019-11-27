Mors Limited: "Kullanılan yakıtın kalitesi belgelendi"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (KIB-TEK) yakıt temin eden MORS Limited, uluslararası akredite laboratuvarda yapılan analizler sonucunda, kuruma tedarik edilen yakıtın ihale şartnamesinde belirtilen tüm standartlardan daha da kaliteli bir yakıt olduğunun bilimsel olarak belgelendiğini duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan MORS Limited, kuruma temin edilen yakıtın kalitesi ile ilgili iddiaları yanıtladı.

Açıklamada, defalarca testleri yapılmış ve sonuçları KIB-TEK ile paylaşılmış bir yakıt ile ilgili depoya aktarıldıktan sonra çıkacak olan sorunların MORS Ltd’in sorumluluğunda olmadığı ifade edildi.

“İDDİALAR TEMELSİZ”

KIB-TEK’in ihale yoluyla ve spesifikasyonları açık bir şekilde şartnamelerde belirtilmiş yakıt alımlarında, alınan yakıtın kalitesi ile ilgili kamuoyunun bir süredir “iyi niyetli olmaktan uzak üslupla” meşgul edildiği kaydedilen açıklamada, kazanılan ihaleler sonrasında, kurumun yakıtını uzunca bir süredir temin eden MORS Ltd’in isminin de kurumsal kimliğe zarar verecek şekilde bilinçli olarak geçirildiği belirtildi.

İddialar arasında KIB-TEK’e temin edilen fuel oil’in belirtilen yüzde 1 sülfür oranından daha yüksek sülfür içerdiği, hatta kirli olduğunun yer aldığı belirtilen açıklamada, “bu temelsiz iddiaların tamamen asılsız” olduğunun KIB-TEK'in yapmış olduğu bilimsel tahlil yöntemleriyle ortaya konduğu ifade edildi.

“ULUSLARARASI AKREDİTE BİR LABORATUVARDA TESTLER YAPILDI… KALİTESİ BELGELENDİ”

Bu iddialar ve yayınlarla Mors Ltd. ve devlet otoritelerinin itibarının zedelenmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çıkan haberler üzerine Mors Ltd olarak KIB-TEK’e gelen yakıttan derhal numuneler alınmasını ve uluslararası akredite bir laboratuvarda testlerinin yapılmasını yazılı olarak talep ettik. 06/10/2019 tarihinde şartnameye uygun olarak numuneler KIB-TEK tarafından alınmış, fakat bir buçuk aylık bir süre sonrasında ancak analiz için sözü edilen laboratuvara gönderilmiştir.

Bu noktada ısrarlarımız olmasa, bu sürecin daha da uzayacağı ve medyada şirketimizin itibarını zedeleyici yayınların devamına olanak sağlanacağı şüphelerimiz son derece güçlüdür. 20/11/2019 tarihinde uluslararası bir akredite laboratuvarında yapılan analizlerin sonucu 22/11/2019 tarihinde sonuçlanmış ve MORS Ltd olarak tedarik ettiğimiz yakıtın ihale şartnamesinde belirtilen tüm standartlardan daha da kaliteli bir yakıt olduğu bilimsel olarak belgelenmiştir”

“HİÇBİR SORUN YAŞAMADIK”

MORS Ltd.’in KIB-TEK’e yakıt tedariki konusunda dünyanın en iyileri ile çalışmayı prensip haline getirdiği yer alan açıklamada, yakıtın alındığı rafinerinin dünya devi British Petroleum (BP) rafinerisi olduğu vurgulandı.

Yakıt tedariki ile ilgili çözüm ortaklarının Almanya’nın dev şirketi SET Select GMBH olduğu belirtilen açıklamada, bahse konu şirketle yaklaşık 4 yıldır KIB-TEK’in şartnamesinde istenen özelliklere uygun olarak yüzde 1 sülfür içerikli yakıt tedarik edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugüne kadar MORS Ltd ve sözünü ettiğimiz ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz yakıt tedariklerinden hiçbir sorun yaşamadığımızın KIB-TEK’in yaşamaması için de yükümlülüklerimizi titizlikle yerine getirdiğimizin altını gururla çizeriz.

Mors Ltd olarak, yakıtın gemiye yüklenmeden önce alınan numunesinde görülen spesifikasyonlar ile KIB-TEK şartnamesindeki spesifikasyonların uyumunu, akredite bir laboratuvar tarafından kontrol ettirmekteyiz ve bu sonuçları yakıt yola çıkmadan KIB-TEK ile paylaşmaktayız.

Yakıt tankeri Teknecik Limanına vardığında yeniden Mors Ltd.'in yükümlülüğünün son noktası olan teslim öncesi gemi üzerinde tahliller yapılarak yakıt hortumu aracılığı ile KIB-TEK’in depolarına teslim edilmektedir. Özetle, yakıt KIB-TEK hortumu ile aktarıma başladığı an itibarı ile Mors Ltd.'in sorumluluğu sona ermektedir.”

“DEPOYA AKTARILDIKTAN SONRA ÇIKACAK OLAN SORUNLAR MORS LTD’İN SORUMLULUĞUNDA DEĞİL”

Açıklamada, defalarca testleri yapılmış ve sonuçları KIB-TEK ile paylaşılmış bir yakıt ile ilgili depoya aktarıldıktan sonra çıkacak olan sorunların MORS Ltd’in sorumluluğunda olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Kıb-Tek’in tamamen kendi uhdesinde ve sorumluluğunda olan bekletme, depolama ve taşıma sistemleri ile ilgili durumunu kontrol etmek ile iyileştirmek zorunluluğu bu noktada açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi.

MORS Ltd.’in, 4 yıldır yaptığı gibi, KIB-TEK’in şartnamesinde belirtilen niteliklerden de daha yüksek kalitede yakıt temin ettiği, bu yakıtın rafineriden Teknecik Limanı’na kadar olan yolculuğunda sürekli olarak KIB-TEK’İN dahil olduğu kontrol mekanizmasının kusursuz bir şekilde çalışmasını sağladığı kaydedildi.